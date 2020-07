Bimba di 4 anni stuprata e picchiata a morte: fermato 27enne (Di sabato 11 luglio 2020) Una Bimba di appena 4 anni è stata stuprata e picchiata fino alla morte da un 27enne dipendente della fattoria dei genitori La Colombia è sotto shock per la terribile vicenda legata ad una Bimba di soli 4 anni stuprata e picchiata a morte da un 27enne. La piccola era scomparsa già da diversi giorni … L'articolo Bimba di 4 anni stuprata e picchiata a morte: fermato 27enne proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LegaSalvini : PAZZESCO. LA BUFALA DELLA BIMBA MIGRANTE PER IMPIETOSIRE L'OPINIONE PUBBLICA ORE DI RICERCHE AL CONFINE FRA ITALIA… - luludisa1969 : RT @oboniolo45: La mia bimba ...oggi fa 27 anni ..?????? - cronacacaserta : Bimba di 5 anni rischia di annegare in piscina. Salvata dal bagnino - camillaretuitta : RT @oboniolo45: La mia bimba ...oggi fa 27 anni ..?????? - AAndreafusco1 : RT @cronachecampane: Bagnino salva bimba di 5 anni in una piscina a Baia Domizia -