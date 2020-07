Unisa, missione a Malta per chiudere accordi nel settore della ricerca (Di venerdì 10 luglio 2020) La delegazione dell’Unisa, guidata dal rettore Vincenzo Loia, è in visita istituzionale a Malta nell’ambito del programma di internazionalizzazione dell’ateneo. La visita, che ha preso il via mercoledì 8 luglio, segue all’accordo di cooperazione sottoscritto con Malta Enterprise in ateneo lo scorso febbraio. L’obiettivo è quello di promuovere attività di ricerca e sviluppo condivise, nuove opportunità di formazione per i giovani e favorire l’attrazione di nuovi investimenti nell’area del Mediterraneo. Il rettore, accompagnato dai professori Antonio Pietrosanto (delegato alle Risorse strumentali) e Raffaele D’Alessio (referente dei Rapporti con Malta), ha visitato dapprima la sede del “Malta Council ... Leggi su ildenaro

