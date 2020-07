Susanna Ceccardi e l’asilo nido comunale della figlia Kinzika (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Partito Democratico di Cascina ha pubblicato uno status sulla sua pagina facebook in cui va all’attacco dell’eurodeputata (e candidata alla presidenza della Regione Toscana) Susanna Ceccardi perché sua figlia ha avuto accesso all’asilo comunale Aquilone: Regolamenti comunali, tutto da rifare Forse succede solo a Cascina di vedere l’accesso al nido comunale da parte della famiglia dell’eurodeputata Susanna Ceccardi. Ben 43 i bambini in lista d’attesa. “Adesso, si può”, slogan dell’assessore all’istruzione e candidato a sindaco per la Lega, è più comprensibile. Abbiamo già scritto che se torneremo ad amministrare Cascina, ... Leggi su nextquotidiano

