Napoli, Costacurta: «Gattuso caccia più urla rispetto ad Ancelotti» Intervenuto negli studi di Sky Sport per i sorteggi di Champions League, Costacurta ha parlato della differenza tra Gattuso e Ancelotti L'ex giocatore del Milan, Alessandro Costacurta, si è così espresso sulla differenza tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso durante le loro rispettive gestioni dello spogliatoio del Napoli: «Gattuso secondo me ha cacciato qualche urlo in più rispetto ad Ancelotti. L'ammutinamento è stata una delle pagine peggiori del Napoli negli ultimi anni, e forse Carlo ha un po' permesso questa cosa. Rino no, ha deciso anche il colore delle mutande dei suoi giocatori».

