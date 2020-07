Michael Jackson, le verità in un nuovo libro: voleva diventare una star del cinema (Di venerdì 10 luglio 2020) Michael Jackson voleva diventare “il primo intrattenitore-attore-regista multi-miliardario”. E’ quanto emerge dal suo diario segreto, riportato in un libro esplosivo che racconta come il celebre e compianto cantante coltivasse l’ambizione di diventare una star del cinema. Nel diario emerge come il Re del Pop desiderasse ardentemente diventare “il più grande di sempre”, amato da tutti come i suoi idoli Charlie Chaplin e Walt Disney. Secondo il diario, Jackson sperava di guadagnare 20 milioni di dollari a settimana e elencava opportunità tra cui concerti del Cirque du Soleil, un accordo con il marchio di atletica Nike e film di Hollywood. Il famosissimo cantante aveva in ... Leggi su nonsolo.tv

