L’open innovation protagonista del terzo appuntamento del Wired Next Fest (Di venerdì 10 luglio 2020) “Nessuno dovrebbe avere possesso del vaccino contro il Sars-Cov-2. Una volta trovato, dovrebbe essere un bene comune nelle mani delle persone, magri distribuito in modalità open source, e non gestito da aziende che decidono chi potrà fruirne prima e chi dopo”. Con questo appello di Muhammad Yunus, economista del Bangladesh e premio Nobel per la pace nel 2006, si è aperto il 9 luglio il terzo evento del Wired Next Fest 2020. Yunus si è concentrato anche sul post-pandemia, spiegando come sia l’occasione per correggere la direzione verso cui stiamo conducendo il mondo: “dovemmo iniziare eliminando ciò che danneggia il Pianeta, come le fonti fossili, la deforestazione, l’abuso della plastica e pure il modello economico che ha portato a concentrare la ... Leggi su wired

