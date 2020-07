"La 'sindrome del cuore spezzato' in aumento durante la pandemia di Covid-19": lo studio (Di venerdì 10 luglio 2020) Col Covid cresce la “sindrome del cuore spezzato”. Secondo uno studio del centro medico accademico americano Cleveland Clinic, durante la pandemia si sarebbe verificato un aumento dei casi di una forma di cardiomiopatia da stress, conseguenza di emozioni tanto intense da risultare insopportabili.Il suo nome, in gergo medico, è Takotsubo. La perdita di un amore, uno shock improvviso, un problema che irrompe nella vita portando stress e sofferenza: ecco da cosa può originare la sindrome. Questo ha portato un gruppo di scienziati Usa ad ipotizzare che anche un evento come la pandemia di Covid-19 potesse essere una potenziale causa scatenante della cardiomiopatia. Studiando ... Leggi su huffingtonpost

Simona Izzo: «L’emicrania mi è passata con la menopausa»

«Mi fanno male i capelli», dice la borghese insoddisfatta Giuliana, interpretata da Monica Vitti, in Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni. Quella battuta del film riassume alla perfezione i feroci ...

