DIRETTA STREAMING – Juve Stabia – Entella – Risultato LIVE, Gol e Highlights (Di venerdì 10 luglio 2020) Sarà Juve Stabia – Entella la sfida inaugurale della 33esima giornata del campionato di Serie B 2019/20, e vedrà le due squadre fronteggiarsi alle ore 18.45, oggi venerdì 10 luglio. Lo stato di forma delle squadre La Juve Stabia non è tornata al meglio dopo la pausa forzata dovuta al Covid-19, con ben 4 sconfitte consecutive dal ritorno in campo che hanno portato la squadra campana in piena zona playout: nelle prossime partite, magari proprio da questa, è necessario un cambio di marcia per evitare il rischio retrocessione che sembrava lontano fino a pochi mesi fa. Molto più tranquilla la situazione dell’Entella che a 42 punti può ancora sperare in una difficile ma non impossibile rincorsa alla zona playoff. ... Leggi su giornal

