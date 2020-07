Come aggiustare il FPS dopo l’aggiornamento della modalità Trusted in CS:GO (Di venerdì 10 luglio 2020) Valve ha appena rilasciato l’ultimo aggiornamento per Counter Strike: Global Offensive per cercare di eliminare il problema che da sempre gli utenti sottolineano ossia la presenza di imbroglioni (cheaters). Per questo è stata introdotta la Trusted mode con lo scopo di impedire a queste persone di poter entrare nel gioco. Questo sistema lavora evitando che applicazioni terze possano interferire e funzionare mentre il giocatore sta partecipando ad una partita. Questa modalità introduce una ulteriore barriera di sicurezza ma allo stesso tempo introduce problemi per la banda di gioco. Proprio per questo vi spieghiamo Come fare a toglierla se siete tra chi non è più soddisfatto sulla velocità di gioco. Se stai riscontrando una caduta di FPS puoi agire in due modi. Nessuno di questi due modi ti porterà a ... Leggi su esports247

Ultime Notizie dalla rete : Come aggiustare «Il gotha di Cosa nostra si rivolse alla ‘Ndrangheta per aggiustare i processi» Il Reggino Attenti alla grandine: ecco quanto costa riparare e proteggere l’auto

Occhio alla grandine: gli automobilisti delle regioni settentrionali devono prestare attenzione soprattutto nella stagione estiva, mentre quelli che si spostano nelle zone centro meridionali sono più ...

Caditoie stradali da riparare per evitare gli allagamenti

RONCHI Una spesa di quasi 10mila euro. È quella che sta per fare l’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari per rendere efficienti qualcosa come 700 caditoie stradali. Un operazione non di poc ...

