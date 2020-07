Cengiz Under Juventus, Paratici avvisato: un club di A tenta lo sgarbo (Di venerdì 10 luglio 2020) Under Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Under in vista della prossima stagione. I bianconeri continuano a monitorare la pista che porta all’esterno turco giallorosso, anche se nelle ultime ore sembrerebbero essere arrivate cattive notizie. Un club di Serie A tenta lo sgarbo e ora è testa a testa con Paratici per l’ormai partente centrocampista di Fonseca. Under Juventus: il Napoli tenta lo sgarbo Secondo quanto riportato dal “Tempo” il Napoli sarebbe molto vicino dall’aggiudicarsi Under in vista della prossima stagione. Leggi anche: Juventus Atalanta probabili formazioni: out Danilo, torna ... Leggi su juvedipendenza

Christi31212911 : @enzogoku69 @SpudFNVPN A me piacerebbe un Napoli con Kk,Osimhen e Cengiz Under. Potrei anche morire.. - emotioncodyc : @antartid3 Nicolò Zaniolo (calciatore della roma) e Cengiz under (sempre calciatore della roma) al ristorante dove… - Mondo_sportivo : NEWS #Calciomercato #Roma, #Kluivert e #Under in uscita. Il turco piace al #Napoli Con Pedro in entrata i gialloro… - Mondo_sportivo : NEWS #Calcionercato #Napoli, spunta Gabriel #Jesus: #Sky conferma! #Osimhen, c'è accordo: si attende il Lille. Arri… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Tuttosport – Under al Napoli, Malcuit inserito come contropartita tecnica: Tuttos… -