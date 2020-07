Catania, Biagianti non scioglie i dubbi sul futuro: “Non so se indosserò ancora questi colori” (Di venerdì 10 luglio 2020) Marco Biagianti, centrocampista e bandiera del Catania, ha parlato ai tifosi del suo futuro e non solo, attraverso un lungo post sul proprio account Instagram. Ecco le sue parole: “E se fosse stata la mia ultima stagione con questa maglia, non avrei potuto chiedere compagni migliori, gente vera che ha onorato la nostra maglia fino all’ultimo.⁣ Sono riusciti ad unire tutta la città e creare un legame indissolubile con Voi, forse mai successo prima.⁣ ⁣ Tra pubalgia, l’essere messo fuori rosa, il nodo stipendi ed il Coronavirus è stato un anno molto particolare e pesante per me, ma nonostante tutto non sono riuscito a svuotare il mio armadietto! ⁣ L’ho lasciato così, come sempre. ⁣ Il mio posto numero 27 per tutti questi anni di ... Leggi su alfredopedulla

La base sarebbe costituita dai 18 sotto contratto, ai quali vanno aggiunti i possibili rientri dai prestiti e i giovani. Nella speranza che si materializzi il passaggio di proprietà e che, ancor prima ...

