Calciomercato – Tutte le notizie del 10 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Calciomercato che entra davvero nel vivo per moltissime squadre anche tenendo conto dei risultati che il campionato sta riservando. Riportiamo Tutte le notizie di oggi. Juventus tra terzino e Jorginho La Juventus ha capito di aver bisogno di un terzino sinistro oltre ad Alex Sandro, così sta provando ad intavolare una trattativa con l’Atalanta per Gosens. Il discorso Jorginho è sempre primario, ora i bianconeri sembrano disposti ad inserire Ramsey come contropartita per arrivare all’italo-brasiliano Milan, tanti nodi da sciogliere Il Milan attende ancora di sapere cosa farà a fine stagione Ibrahimovic ed intanto sta cercando di cautelarsi è vuole riscattare Ante Rebic. Arrivato la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte in prestito biennale in uno scambio con André Silva, il ... Leggi su giornal

Il Cassino apre la caccia al difensore. La dirigenza benedettina sta lavorando alacremente alla ricerca di un uomo affidabile che garantisca carattere, esperienza, solidità, agonismo e (anche) maniere ...

Rambaudi racconta la Serie B a CM: 'Crotone la favorita, Scamacca è da A. I giovani vanno aspettati, ma noi siamo razzisti al contrario...'

La Serie B entra nel vivo. Col Benevento che guarda tutti dall’alto verso il basso, già certa di un posto in Serie A per la prossima stagione, è bagarre per il ...

