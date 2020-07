Azzolina Critica Salvini: Predatore Politico (Di venerdì 10 luglio 2020) La Ministra Azzolina, ospite al programma “In Onda” di La 7, ironizza sullo striscione della Lega e aggiunge che lo inserirà nel suo curriculum. Poi fa una Critica a Salvini. Azzolina afferma: “Invece qual è il curriculum di Matteo Salvini. L’ho sentito parlare di scuola quando ha offeso gli insegnanti del sud o quando ha definito la scuola media parcheggio“. “Salvini è un Predatore Politico. La politica fa gli interessi dei cittadini, e lo fa rassicurandoli. Lui mette paura” conclude. Leggi su youreduaction

Lo scontro a distanza tra la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, e il leader della Lega, Matteo Salvini, continua. Durante la puntata della trasmissione In Onda, su La7, è la titolare di viale ...

