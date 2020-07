Ursula Bennardo gioco pericoloso | L’appello alle coppie di Temptation Island (Di giovedì 9 luglio 2020) Ursula Bennardo ci è passata e, da ex partecipante di Temptation Island, mette in guardia le coppie attuali, consigliando di evitare il “gioco pericoloso”. Le strategie non pagano, scopriamo perché. Da quando è nata la piccola Bianca, frutto dell’amore con Sossio Aruta, Ursula Bennardo è molto presa dal suo ruolo di mamma, ma senza mai … L'articolo Ursula Bennardo gioco pericoloso L’appello alle coppie di Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MondoTV241 : Ursula Bennardo dice la sua su Sirius e Gemma #UrsulaBennardo #gemmagalgani #sirius - zazoomblog : “Che brutta figura”. Uomini e donne Ursula Bennardo ci va già pesante. Sì ce l’ha proprio con loro - #brutta… - IsaeChia : ‘#TronoOver’, #UrsulaBennardo e #SossioAruta festeggiano il battesimo della piccola Bianca. Tra gli invitati… - infoitcultura : ‘Trono over’, Ursula Bennardo e Sossio Aruta festeggiano il battesimo della piccola Bianca. Tra gli invitati Riccar… - infoitcultura : Sossio Aruta e Ursula Bennardo in festa per il battesimo della figlia Bianca -

Ultime Notizie dalla rete : Ursula Bennardo "Che brutta figura". Uomini e donne, Ursula Bennardo ci va già pesante Caffeina Magazine Sirius ha una complice | Ursula Bennardo dice la sua fuori Uomini e Donne

Sembrano lontani i tempi in cui Ursula Bennardo era seduta nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, tentando di capire se Sossio Aruta fosse l’uomo per lei. Da allora sono passati mesi ...

Uomini e Donne | Ursula su Gemma e Nicola: “Non ci metterei la faccia”

Uomini e Donne | Ursula Bennardo, recentemente intervistata dal settimanale Mio, ha commentato la coppia del Trono Over formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Ursula Bennardo stronca Nicola ...

Sembrano lontani i tempi in cui Ursula Bennardo era seduta nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, tentando di capire se Sossio Aruta fosse l’uomo per lei. Da allora sono passati mesi ...Uomini e Donne | Ursula Bennardo, recentemente intervistata dal settimanale Mio, ha commentato la coppia del Trono Over formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Ursula Bennardo stronca Nicola ...