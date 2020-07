Uomini e Donne, tra Giovanna Abate e Sammy Hassan cosa è successo? (Di giovedì 9 luglio 2020) Giovanna Abate è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del trono classico di Uomini e Donne, prima corteggiatrice rifiutata da Giulio Raselli che le ha preferito Giulia D’Urso e poi tronista inaspettata voluta proprio da Maria de Filippi. Il percorso di Giovanna non è stato facile visto che ha dovuto fare i conti con l’emergenza Coronavirus, la ricerca del vero amore si è fermata a metà e è ripresa in condizioni particolari. Giovanna Abate alla fine del suo percorso si è trovata a scegliere tra Sammy Hassan che sin dall’inizio l’ha colpita e Davide Basolo ex Alchimista che ha tentato di corteggiarla prima in forma anonima e poi a carte scoperte. Alla ... Leggi su quotidianpost

