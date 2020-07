Morte Vannini, iniziano il processo bis. Federico Ciontoli: “Mio padre mi parlò di uno scherzo” (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ iniziato il processo bis sull’omicidio di Marco Vannini. La testimonianza di Federico Ciontoli. ROMA – Ha preso il via il processo bis sull’omicidio di Marco Vannini dopo che la Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado. Il procedimento riguarderà tutta la famiglia di Antonio Ciontoli che resta il principale imputato. La testimonianza di Federico Ciontoli Nella prima udienza è stato ascoltato Federico Ciontoli, il figlio del principale imputato: “Mio padre mi parlò di uno scherzo, e io gli credetti perché non c’era nessuna ragione per farlo – ha detto il giovane citato da Vanity Fair – non ... Leggi su newsmondo

E’ iniziato il processo bis sull’omicidio di Marco Vannini. La testimonianza di Federico Ciontoli. ROMA – Ha preso il via il processo bis sull’omicidio di Marco Vannini dopo che la Cassazione ha annul ...

Le ultime parole di Marco Vannini nell’audio della chiamata al 118 "ripulito" dal premio Oscar

“Ti prego basta, mi fa male. Portami il telefono”, sarebbero state queste le ultime parole pronunciate da Marco Vannini, il ragazzo di vent’anni ucciso da un colpo di pistola mentre era in casa della ...

