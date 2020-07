Milan, Scaroni: “Contro Juve partitone memorabile, Pioli ha costruito squadra vera” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Un partitone memorabile, di quelli che ci ricorderemo per anni. Ho parlato con Pioli: gli ho fatto i complimenti, anche chi non ha giocato benissimo ha dato l’impressione di far parte di un team motivato che si diverte a giocare a calcio. Mi sembra che Pioli sia riuscito a creare una squadra vera“. Questo il commento di Paolo Scaroni all’incredibile partita di martedì scorso, che ha visto il Milan ribaltare lo 0-2 a favore della Juventus e vincere con il punteggio di 4-2. Impresa che però potrebbe rivelarsi insufficiente ad allontanare l’ipotesi di Rangnick: “Su queste scelte ho totale fiducia in Gazidis, che d’altra parte ha la totale fiducia dell’azionista, e che, come logico, ne ... Leggi su sportface

