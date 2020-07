Juventus Atalanta data e orario, dove vedere il match in diretta (Di giovedì 9 luglio 2020) Juventus Atalanta data e orario – Sfida cruciale in chiave Scudetto quella che metterà di fronte Juventus e Atalanta nel 32° turno del campionato di Serie A. La formazione di Maurizio Sarri è reduce dalla brutta sconfitta per 4-2 contro il Milan, mentre i bergamaschi hanno avuto la meglio sulla Sampdoria. Juventus Atalanta data e … L'articolo Juventus Atalanta data e orario, dove vedere il match in diretta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

