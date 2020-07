Grano: “inaccettabile il ribasso dei prezzi”, dal foggiano la protesta Quotazioni in picchiata del prodotto pugliese mentre cresce notevolmente l'import dal Canada (Di giovedì 9 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Inaccettabile ribasso dei prezzi del Grano duro in Puglia, nonostante il calo della produzione di almeno il 20% rispetto all’anno scorso. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, a seguito delle Quotazioni in picchiata del Grano della Murgia barese di 0,50 euro e di 2 euro al quintale alla borsa merci della Camera di Commercio di Foggia, mentre è schizzato del 51% l’import di Grano canadese nei primi 3 mesi del 2020 rispetto al 2019. “Il balzo delle importazioni arriva proprio nel pieno della stagione di trebbiatura del Grano pugliese, in ritardo per l’andamento climatico anomalo. Un lavoro che rischia di essere ... Leggi su noinotizie

baffone5stelle : Dopo intesa in Conf. Stato-Regioni il 31marzo, giunge in Gazzetta Ufficiale decreto @Mipaaf_ con ripartizione Fondo… - MaraiaGeneroso1 : #Scuola. A seguito della mia interrogazione parlamentare, si è superato il problema della mancanza di un Provvedito… - VetrinaToscana : RT @redazioneTPT: #UnALtraEstate 9 luglio - Il Comune di Massa Marittima sceglie il grano come oggetto identitario per una tappa che regala… - Dixy62553861 : RT @immediatonet: Grano “nazionalizzato” comprato all’estero, continua la speculazione in danno degli agricoltori foggiani - Dixy62553861 : RT @immediatonet: Grano “nazionalizzato” comprato all’estero, continua la speculazione in danno degli agricoltori foggiani -

Ultime Notizie dalla rete : Grano &ldquoinaccettabile Grano “nazionalizzato” comprato all’estero, continua la speculazione in danno degli agricoltori foggiani l'Immediato Agricoltura: dalla Sant'Anna la rivoluzione verde contro il climate change

come grano e riso. È questo l'obiettivo del progetto europeo “Capitalise”, coordinato dall’Università di Wageningen nell’ambito del programma “Horizon 2020”, che ambisce a migliorare l’efficienza ...

Grano “nazionalizzato” comprato all’estero, continua la speculazione in danno degli agricoltori foggiani

Confagricoltura Foggia rilancia l’allarme già denunciato la scorsa settimana sul grano “nazionalizzato”, acquistato all’estero ma venduto e spacciato per grano acquistato in Italia. Una pratica scorre ...

come grano e riso. È questo l'obiettivo del progetto europeo “Capitalise”, coordinato dall’Università di Wageningen nell’ambito del programma “Horizon 2020”, che ambisce a migliorare l’efficienza ...Confagricoltura Foggia rilancia l’allarme già denunciato la scorsa settimana sul grano “nazionalizzato”, acquistato all’estero ma venduto e spacciato per grano acquistato in Italia. Una pratica scorre ...