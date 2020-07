Gemma Galgani e Sirius, smentita la crisi: “Chi vuol capire…” (Di giovedì 9 luglio 2020) Con la chiusura di Uomini e Donne per il dovuto riposo estivo, erano in molti a chiedersi che ne sarebbe stato della storia tra Gemma Galgani e il misterioso Sirius, rivelatosi nel corso delle ultime settimane come il ventiseienne Nicola Vivarelli. Il giovane corteggiatore aveva approcciato la dama, star dello show di Maria De Filippi, approfittando del periodo di lockdown dedicato alle conoscenze social; da allora, presentatosi in studio alla ripartenza delle registrazioni, tra i due era nata una coppia in grado di far discutere all’infinito il già sconfinato bacino di spettatori. Nicola Vivarelli torna sulla sua storia con Gemma Galgani, e zittisce gli hater con un post sibillino dedicato alla dama di Uomini e Donne Ora, a due settimane dalla fine della messa in onda, il dubbio sulla ... Leggi su velvetgossip

BITCHYFit : Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono lasciati? Novità sulla coppia - blogtivvu : Gemma Galgani e Nicola Vivarelli insieme o no? La dedica: “ai bei ricordi” - Tv3Blog : DOMENICA IN: GEMMA GALGANI E LA DE LELLIS CONTRO ZIA MARA? - BlogSocialTv1 : DOMENICA IN: GEMMA GALGANI E LA DE LELLIS CONTRO ZIA MARA? - Luanaisme : Gemma Galgani, Tina Cipollari e Gianni sperti -