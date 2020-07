Da Chomsky a Rushdie: quegli intellettuali di sinistra che ora denunciano la gogna antirazzista (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, 9 lug – Il pensiero unico unidimensionale ha generato un clima di “gogna pubblica e ostracismo”, per questo vi è la necessità del “dibattito pubblico e della tolleranza delle differenze”, che in questo momento sono messi in pericolo dal “conformismo ideologico”. E’ quanto scritto in una lettera aperta, pubblicata da Harper’s Magazine, da un nutrito gruppo di intellettuali, artisti, musicisti e scrittori. I firmatari sono 150 e tra questi figurano nomi di spicco, celebri a livello internazionale per le loro opere. Personalità del calibro di Noam Chomsky, Roger Cohen, Francis Fukuyama, il jazzista afroamericano Wynton Marsalis, la scrittrice femminista Margaret Atwood, il campione di scacchi Garry Kasparov. Ma anche J.K. Rowling, autrice di Harry Potter ... Leggi su ilprimatonazionale

KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: 150 intellettuali di sinistra scoprono l'idiozia pericolosa del pensiero unico: 'Gogna pubblica e ostracismo, è conformismo… - cogonipiero2 : RT @IlPrimatoN: 150 intellettuali di sinistra scoprono l'idiozia pericolosa del pensiero unico: 'Gogna pubblica e ostracismo, è conformismo… - denise_dimatteo : RT @IlPrimatoN: 150 intellettuali di sinistra scoprono l'idiozia pericolosa del pensiero unico: 'Gogna pubblica e ostracismo, è conformismo… - Testament73 : RT @IlPrimatoN: 150 intellettuali di sinistra scoprono l'idiozia pericolosa del pensiero unico: 'Gogna pubblica e ostracismo, è conformismo… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @IlPrimatoN: 150 intellettuali di sinistra scoprono l'idiozia pericolosa del pensiero unico: 'Gogna pubblica e ostracismo, è conformismo… -