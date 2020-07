Coronavirus, salgono ancora i contagi: in calo i decessi (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – Tornano a salire i contagi da Coronavirus in Italia dove, nelle ultime 24 ore, si sono avuti 229 nuovi casi contro i 193 del giorno prima. Più della metà (119) in Lombardia: il totale sale così a 242.363. Sono i dati forniti dal Ministero della Salute nel bollettino quotidiano sull’emergenza Coronavirus in Italia. In dettaglio, per la Lombardia 35 casi sono a Milano, di cui 15 a Milano città, 28 a Bergamo, 15 a Mantova e 14 a Brescia. Non ci sono nuovi casi a Lodi, la provincia dove si è sviluppato il Coronavirus in Italia, un solo positivo a Sondrio, Lecco e Como. In calo i decessi: 12 quelli delle ultime 24 ore, contro i 15 del giorno precedente. Le vittime da Covid-19 in Italiano salgono così ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, salgono i contagi, #Vienna chiude le scuole in alcune zona dell'Alta #Austria. Boom di casi negli… - rumba_magica : RT @RegioneER: #Coronavirus. In #EmiliaRomagna 29 nuovi positivi al #Covid19, 17 sono asintomatici individuati con screening @RegioneER e c… - Italia_Notizie : Coronavirus, i dati – Salgono ancora i contagi: 229 nuovi casi e 52mila tamponi (2mila in più) - VeronicaFortin8 : RT @RegioneER: #Coronavirus. In #EmiliaRomagna 29 nuovi positivi al #Covid19, 17 sono asintomatici individuati con screening @RegioneER e c… - claudia__74 : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, un decesso registrato oggi, in totale 4108. I casi totali salgono a 31.475 (+16), i guariti a 25… -