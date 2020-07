Autostrade, ultimatum del governo«Proposta nel week end o revoca» (Di giovedì 9 luglio 2020) Ieri l’incontro al ministero con i vertici di Atlantia. Il nodo dell’ingresso dello Stato Leggi su corriere

repubblica : Ultimatum ad Autostrade - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi - MediasetTgcom24 : Ponte di Genova, ultimatum di Conte ad Autostrade per l'Italia: 'O arriva una proposta seria o scatta la revoca'… - MichelaRoi : RT @Miti_Vigliero: Leggo da ieri 'subito una proposta'. Quale proposta? Benetton in esilio e gli altri soci regalino tutto allo Stato, cont… - MaurizioTorchi2 : RT @SensoDiNausea: 'Conte da ultimatum ad Autostrade per l'Italia'. Ridono anche su Alfa Centauri. - infoitinterno : Autostrade: ultimatum del governo, proposta seria nel weekend oppure revoca -