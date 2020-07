Vite al limite, Steven Assanti da 370 kg a 90: oggi è bellissimo (Di mercoledì 8 luglio 2020) E’ stato indubbiamente uno dei grandi protagonisti di Vite Al limite, Steven Assanti. oggi è molto cambiato, pesa 90 kg ed è bellissimo. Photo by – Google Steven Assanti, la svolta dopo Vite Al limite Steven Assanti ha sconvolto – e non poco- i telespettatori più affezionati di Vite Al limite, in onda su Real … L'articolo Vite al limite, Steven Assanti da 370 kg a 90: oggi è bellissimo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Erano Vianey e Allen di Vite al Limite: la coppia da 600 kg oggi è così [FOTO] - #Erano #Vianey #Allen #Limite:… - zazoomblog : Vite al limite Steven Assanti: pesava 370 kg ecco come è ora - #limite #Steven #Assanti: #pesava - italiaserait : Vite al limite: dove guardare la replica in tv e streaming -