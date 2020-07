Verdi-Europa Verde a Raggi: perseverare è diabolico (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – “Apprendiamo che, a parere della commissione ad hoc ideata dalla sindaca Raggi, le vicende penali che hanno interessato Parnasi non avrebbero influito sulla legittimita’ dell’iter amministrativo: verrebbe da dire che l’imprenditore ha fatto tanta fatica per nulla”. Cosi’ i coportavoce dei Verdi-Europa Verde di Roma, Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, che proseguono: “Se pure volessimo credere all’ultima patacca della Sindaca, resta il fatto che si tratta di un progetto sbagliato, peggiore di quello di Marino, in un’area inidonea e attualmente non urbanizzata, che consuma altro suolo a fronte di infrastrutture inadeguate, senza uno straccio di prolungamento della metropolitana.” “Il tutto avviene mentre nelle nostre periferie mancano persino ... Leggi su romadailynews

SusannaCeccardi : ?? La bellezza è parte dell’identità culturale #Toscana. Con la collaborazione del settore #vivaistico di #Pistoia… - My_Best_Place : Il meraviglioso Parco Giardino Sigurtà, una delle oasi naturalistiche più belle d’Europa... - ViaEmilia771 : @b090706 @PsiBologna Sono per ritorno ai partiti Come è in tutta Europa Da europeista straconvinto mi aspetto che n… - rictavani : @francofontana43 @repubblica Questo dovrebbe dirci quanto sono antidemocrat le reti tv: ci sono forze molto più rap… - Andrea842631710 : @Rider76Ghost @giustinope Sono d'accordo. Poi non si deve però neanche pensare che i soldi non ci siano. Il Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Verdi Europa Verdi-Europa Verde a Raggi: perseverare è diabolico RomaDailyNews Bce, il Parlamento tedesco chiude la porta alla giustizia. Rumors

Mozione presentata dai tre partiti di governo (Cdu, Csu e Spd), a cui si sono aggiunti i Verdi e i liberali della Fdp ... della Bce e dei documenti ricevuti dalla Banca centrale europea, il Bundestag ...

"Il verde al centro della progettazione", la sfida per il futuro di 'Obiettivo Comune'

3' di lettura Senigallia 08/07/2020 - "La sfida per il futuro è quella che il verde sia il centro della progettazione " per centrare gli obiettivi di mettere a dimora essenze arboree coerenti con il p ...

Mozione presentata dai tre partiti di governo (Cdu, Csu e Spd), a cui si sono aggiunti i Verdi e i liberali della Fdp ... della Bce e dei documenti ricevuti dalla Banca centrale europea, il Bundestag ...3' di lettura Senigallia 08/07/2020 - "La sfida per il futuro è quella che il verde sia il centro della progettazione " per centrare gli obiettivi di mettere a dimora essenze arboree coerenti con il p ...