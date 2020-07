Romano Prodi: "Il Governo? Troppo lento a decidere" (Di mercoledì 8 luglio 2020) La difficoltà principale di questo Governo ”è la lentezza delle decisioni, il rinvio ha preso la parte Troppo forte in un momento in cui c’è bisogno della decisione rapida” che deve “dare il senso della forza, dell’energia”. Così l’ex premier Romano Prodi, intervistato da Maurizio Molinari e Marco Damilano a ‘Repubblica delle Idee’. “Adesso - sottolinea - il problema è reagire rapidamente”.“Abbiamo leggi elettorali regionali che con cui in genere si vince con le coalizioni e rinunciare alle coalizioni vuol dire perdere. E io ho sempre vinto” risponde poi Prodi ai cronisti sull’alleanza fra Pd e M5S alle elezioni regionali.L’ex presidente del Consiglio e presidente della ... Leggi su huffingtonpost

