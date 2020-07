Roma, Tor Bella Monaca: incendio in una cantina, un ferito (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fiamme ieri sera, alle 20:00 circa, in viale Santa Rita da Cascia, nella zona di Tor Bella Monaca a Roma. I Vigili del fuoco sono intervenuti a causa di un incendio divampato nelle cantine di una palazzina. Una persona è rimasta ferita, riportando ustioni su quasi tutto il corpo. L’uomo è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario. Nell’incendio ha perso la vita un cane. Sul posto è intervenuto personale di Roma Capitale e della Polizia di Stato. Roma, Tor Bella Monaca: incendio in una cantina, un ferito su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

