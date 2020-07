Roccapiemonte: truffe e furti ai cittadini, sos del sindaco Pagano (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – A seguito di segnalazioni giunte da alcuni cittadini, relativamente a tentativi di truffe e/o furti, il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano ha avvisato immediatamente i carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio nella persona del Comandante Maresciallo Michele Di Mauro. In particolare, tra ieri e oggi, sono stati comunicati episodi avvenuti a Roccapiemonte in pieno giorno. Si tratterebbe di persone che affermano di essere addetti di Enel Energia, richiedendo notizie rispetto all’ultima bolletta pagata. In realtà sarebbe una tecnica per mostrare, con documenti evidentemente falsi, che Enel non avrebbe ricevuto il pagamento e chiedendo, a quel punto, ai malcapitati la cifra dovuta più gli ... Leggi su anteprima24

