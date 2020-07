Platinette: “L’utero in affitto? Più violento degli stupratori, non è serio da parte di una coppia gay” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mauro Coruzzi in arte Platinette è tornato a parlare di unioni civii e utero in affitto, chiarendo in un video pubblicato sui social il suo punto di vista su queste questioni, dopo che sui social erano scoppiate le polemiche per un’intervista che aveva rilasciato qualche giorno fa. “L’idea della coppia non è nei miei obiettivi di vita, posso dirlo? Sono felice che ci sia una legge e che coloro che vogliono utilizzarla lo facciano – ha detto Platinette -. Ma posso aggiungere che non mi riguarda? Posso aggiungere dall’alto della mia venerandissima età che il mio essere differente dalla norma significa anche essere differente nei comportamenti? No, non si può dire…”. Poi ha usato parole forti riguardo alla pratica dell’utero in affitto: “Adottate un figlio, non nascondetevi dietro un figlio. È serio ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : Utero in affitto, l'opinione di Platinette. - PatoOsko : RT @fattoquotidiano: Platinette: “L’utero in affitto? Più violento degli stupratori, non è serio da parte di una coppia gay” - fattoquotidiano : Platinette: “L’utero in affitto? Più violento degli stupratori, non è serio da parte di una coppia gay” - the_bullet_xxx : RT @ferdinantripodi: Dopo gli insulti rivolti al sottoscritto per aver detto che da omosessuale reputo inutile la legge contro l'omofobia e… - CanonF1 : RT @ferdinantripodi: Dopo gli insulti rivolti al sottoscritto per aver detto che da omosessuale reputo inutile la legge contro l'omofobia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Platinette “L’utero