PES 2021, Inter e Milan non rinnovano l’accordo: cosa è successo (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’anno scorso è toccato a Fifa, che ha dovuto rinunciare alla licenza della Juventus diventata magicamente ‘Piemonte Calcio’. E via con il dileggio collettivo. Quest’anno invece è il turno di PES perdere delle licenze importanti, come quelle di Milan e Inter. Konami, casa di produzione del gioco, ha infatti annunciato la fine dell’accordo con i due club Milanese. cosa significa questo? È probabile che si ripeterà quanto visto con Fifa e Juve lo scorso anno, con il gioco EA costretto a cambiare nome e maglia originale. Stessa cosa potrebbe succedere con eFootball PES 2021 con Milan e Inter, che dall’anno prossimo non avranno più l’accordo di licenza con il gioco giapponese. Il comunicato di Konami L’annuncio dell’Interruzione dell’accordo tra Konami e Milan e Inter è arrivato attraverso ... Leggi su italiasera

