Per colpa del Coronavirus a Bergamo la speranza di vita è tornata al livello di 20 anni fa (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - "Secondo stime molto ragionevoli, l'ipotetica tavola di mortalià del 2020 segnerebbe in provincia di Bergamo, per esempio, un ritorno alla speranza di vita della tavola all'anno 2000, cioè torniamo indietro di 20 anni. In molte altre province torniamo indietro di 10/15 anni". Lo ha detto il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, intervistato al Forum Pa 2020, parlando degli effetti della pandemia di Coronavirus. "E' stato veramente qualcosa di drammatico ma localizzato. E questo credo sia un elemento importante", ha aggiunto. Secondo il numero uno dell'Istituto di statistica, "non è il numero dei morti nazionali il dato macroscopico drammatico. Ma il vero problema è il dato locale". La vera curiosità scientifica, per Blangiardo è quindi "capire come mai lì, questa è la sfida alla conoscenza e mi auguro che ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Per colpa Contante, lo usiamo meno per colpa del Covid? Il boom di pagamenti digitali (e le nuove regole) Corriere della Sera Beruschi porta le carte in Prefettura: "Ho pagato per le mie colpe: trattamento vessatorio perché sono voce dissidente"

3' di lettura 08/07/2020 - Pino Beruschi al contrattacco. Il consigliere comunale della Lega ha inviato nei giorni scorsi alla Prefettura di Macerata tutta la documentazione legata al caso della ...

Maurizio Sarri dopo Milan-Juve: "Il blackout per colpa della Lazio? Tutte caz***e, non pensiamoci più"

"Per me sono tutte cazz***e". La reazione di Maurizio Sarri subito dopo brutta sconfitta della Juventus in casa del Milan tradisce un certo nervosismo. I giornalisti chiedono al mister toscano se il ...

