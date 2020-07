MSI G32CQ4, un nuovo monitor curvo per il gaming e la produttività (Di mercoledì 8 luglio 2020) MSI ha presentato il suo nuovo monitor curvo G32CQ4 da 32 pollici con una frequenza di aggiornamento davvero elevata. In generale, si desidera che un monitor da 32 pollici sia in grado di offrire una risoluzione 4K, ma le schede video in commercio non consentono di eseguire i videogiochi più impegnativi a tale risoluzione mantenendo allo stesso tempo un frame rate elevato, motivo per cui questo G32CQ4 è perfettamente adatto alla situazione attuale, grazie alla risoluzione nativa del pannello di 2560 x 1440 pixel., gestibile dalle soluzioni di fascia alta senza problemi. Il pannello è basato sulla tecnologia LCD VA ed offre un ottimo rapporto di contrasto, pari a 3000:1, con una luminosità di picco limitata però a 250nit. Il raggio di curvatura del ... Leggi su ilfattoquotidiano

