Milan Juventus, Jacobelli: “Esiste solo un giocatore insostituibile per Sarri” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Milan Juventus – La brutta sconfitta di ieri rimediata contro i rossoneri ha creato molte polemiche che hanno riguardato,in primis, Maurizio Sarri. Il tecnico non sarebbe stato in grado di gestire il match. In realtà, a creare instabilità alla squadra è stata semplicemente l’assenza di De Ligt. L’olandese, dopo le fatiche dei primi mesi, è diventato un perno fondamentale del reparto difensivo bianconero. Milan Juventus: Sarri non può fare a meno di De Ligt Secondo quanto riportato dal direttore di Tuttosport, Javier Jacobelli, l’ex Ajax è il vero punto fermo della squadra. Senza di lui perfino Leonardo Bonucci ha avuto delle grosse difficoltà in coppia con Daniele Rugani. «Sabato sera contro l’Atalanta avremo la prova ... Leggi su juvedipendenza

