Lignano: “Frammenti d’infinito. Custodi della bellezza” dal 21 luglio al 18 agosto 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Terra siamo, unitamente alle eterne radici; terra che ama e odora”. Le parole di padre David Maria Turoldo, tratte dal saggio Mani sulla vita scritto con Roberto Moretti, sono una sorta di manifesto ecologico, una profezia intesa come denuncia del presente che non rispetta più la sacramentalità della natura. Proprio dall’impegno per un futuro sostenibile che Turoldo propone al suo lettore, coinvolgendolo in tematiche di giustizia e pace, di liberazione e d’amore, nasce il filo rosso dell’edizione 2020 di “Frammenti d’infinito”, il ciclo di incontri ideato e curato dal Centro Studi padre Turoldo: una proposta estiva che si rinnova quest’anno dal 21 luglio al 18 agosto, nelle serate del martedì a Lignano Sabbiadoro, nel Duomo dedicato a S. Giovanni Bosco. Poesia, ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Lignano “Frammenti