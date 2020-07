Lago di Garda: donna trovata con il cranio fracassato in un parcheggio, le indagini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giallo sul Lago di Garda dove una donna è stata trovata morta, con il cranio fracassato, all’interno di un parcheggio presso le terme di Colà di Lazise, nel Veronese.A trovare il cadavere della donna, una 47enne originaria di Bussolengo, sarebbe stato un turista che ha poi dato l’allarme avvertendo i carabinieri che hanno già ascoltato il marito della vittima e il figlio 20enne. Quest'ultimo avrebbe raccontato della lite avuta nelle ore precedenti al macabro ritrovamento tra la coppia di coniugi, che si stava separando, aggiungendo che la madre non era rientrata a casa ieri notte.Il pm di turno ha disposto l’autopsia. La salma della donna, rinvenuta verso le 6.30 del mattino, si trova adesso nel ... Leggi su blogo

MediasetTgcom24 : Lago di Garda, una donna di 47 anni trovata morta in un parcheggio a Lazise #lazise - perlarara7 : BARDOLINO (Lago di Garda ) Un bellissimo MERCOLEDI e pomeriggio a tutti! ?????? - mitzvah_bar : RT @FasaniAndrea71: Saluti dal Lago di Garda #vittorialedegliitaliani - aranciaverde : RT @globalistIT: Il cadavere di una donna investita scoperto in un parcheggio sul lago di Garda - globalistIT : Il cadavere di una donna investita scoperto in un parcheggio sul lago di Garda -

Ultime Notizie dalla rete : Lago Garda Lago di Garda, donna di 47 anni trovata morta in un parcheggio con la testa fracassata TGCOM Si lancia dal Monte Baldo

Ennesimo incidente col parapendio nella zona del Lago di Garda. Un uomo è rimasto ferito in modo grave dopo che si è lanciato, prima delle 13:30, dal Monte Baldo. Il ferito, che è caduto in fase d'att ...

Il cadavere di una donna investita scoperto in un parcheggio sul lago di Garda

A Colà di Lazise, sul Lago di Garda, nel parcheggio di un centro termale è stato trovato il cadavere di una donna con la testa fracassata: il corpo è stato ritrovato da un turista che ha subito chiama ...

Ennesimo incidente col parapendio nella zona del Lago di Garda. Un uomo è rimasto ferito in modo grave dopo che si è lanciato, prima delle 13:30, dal Monte Baldo. Il ferito, che è caduto in fase d'att ...A Colà di Lazise, sul Lago di Garda, nel parcheggio di un centro termale è stato trovato il cadavere di una donna con la testa fracassata: il corpo è stato ritrovato da un turista che ha subito chiama ...