Johnny Depp: "Ho dato la marijuana a mia figlia 13enne. È stato l'atto di un genitore responsabile" (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Ho procurato marijuana a mia figlia Lily-Rose quando aveva 13 anni. È stato l’atto di un genitore responsabile”. Nel corso del processo per diffamazione intentato da Johnny Depp contro il tabloid britannico Sun - che lo aveva definito un “picchiatore di mogli” - l’attore ha parlato del suo passato di dipendenze, svelando di aver fornito lui stesso la marijuana alla figlia per tutelarla.“Era andata ad una festa e aveva fumato cannabis che le era stata data da qualcun altro”, ha dichiarato Depp, “così d’accordo con Vanessa (Paradis, sua moglie in quel periodo e madre della ragazza, ndr) abbiamo deciso che se Lily-Rose voleva fumare era meglio se fossimo noi a fornirle marijuana controllata”.Il suo rapporto con gli stupefacenti non È stato altrettanto controllato. “Dai 14 anni in ... Leggi su huffingtonpost

libertechalamet : RT @IR0NLANG: Secondo giorno di processo, anche oggi Johnny Depp è un’icona di stile. We have no choice but to stan. #JusticeForJohnnyDepp… - emmezetaJ : RT @HuffPostItalia: Johnny Depp: 'Ho dato la marijuana a mia figlia 13enne. È stato l'atto di un genitore responsabile' - GlaspinaOff : RT @HuffPostItalia: Johnny Depp: 'Ho dato la marijuana a mia figlia 13enne. È stato l'atto di un genitore responsabile' - HuffPostItalia : Johnny Depp: 'Ho dato la marijuana a mia figlia 13enne. È stato l'atto di un genitore responsabile' - serexzani : RT @IR0NLANG: Secondo giorno di processo, anche oggi Johnny Depp è un’icona di stile. We have no choice but to stan. #JusticeForJohnnyDepp… -