Il Segreto Anticipazioni 8 luglio 2020: Pepa scopre la verità su Martin (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Segreto, Anticipazioni dell’episodio di mercoledì 8 luglio 2020. Una nuova puntata della amatissima serie televisiva spagnola ambientata a Puente Viejo andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà quest’oggi ai protagonisti. L’episodio può essere seguito anche in diretta sulla piattaforma streaming di Mediaset Play. Su quest’ultima, a partire dalla giornata di domani, sarà possibile anche vedere la replica. Ecco dove eravamo rimasti Nella scorsa puntata de Il Segreto, abbiamo visto Pepa sempre più vicina nel centrare il suo obiettivo. In una discussione accesa con don Julian, infatti, questo ha rovesciato del vino sulla sua valigetta. Offrendosi di ripulirla, la ragazza ne ha approfittato per sottrarre al medico della carta intestata da riutilizzare per i suoi scopi. Con ... Leggi su velvetgossip

