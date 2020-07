Cathy La Torre, vittima di odio online per un post (sbagliato) della Lega, risponde a Salvini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Matteo Salvini e la Bestia colpiscono in maniera chirurgica e studiata le persone. Non è mai un caso quando qualcuno finisce nel bersaglio della Lega e oggi è toccato a Cathy La Torre. Già recentemente vittima di insulti perché ha denunciato il per Revenge Porn su Telegram, Cathy La Torre ha manifestato la volontà di candidarsi come sindaco di Bologna e – tramite social e con il suo lavoro di avvocatessa a favore dei diritti Lgbtq – sta ottenendo un certo consenso. «Son finita in quel gran tritacarne che è la Bestia», scrive lei stessa su Instagram, andando a sbugiardare un post condiviso dalla Lega che voleva accusarla di essere contro la ... Leggi su giornalettismo

Matteo Salvini e la Bestia colpiscono in maniera chirurgica e studiata le persone. Non è mai un caso quando qualcuno finisce nel bersaglio della Lega e oggi è toccato a Cathy La Torre. Già recentement ...

