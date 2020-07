Aveva allestito una serra di cannabis in casa: 41enne finisce in manette (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – I carabinieri, al termine di un mirato servizio volto alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno individuato nel comune di Somma Vesuviana, all’interno di un immobile, una vera e propria serra dove erano coltivate ben 44 piante di cannabis. Nel corso di una perquisizione sono state rinvenuti e sequestrati anche 467 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” già pronta per la vendita. Finito in manette un 41enne incensurato del luogo, arrestato per detenzione e coltivazione di droga, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo Aveva allestito una serra di cannabis in ... Leggi su anteprima24

Somma Vesuviana, aveva allestito una serra fai da te con 44 piante di cannabis: arrestato 41enne

