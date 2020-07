Antico relitto romano con anfore ritrovato nel mare di Ustica (Di mercoledì 8 luglio 2020) Salvo Cataldo 08/07/2020 Cultura, Sicilia s.cataldo@agenziadire.com Giace a una profondità di circa 70 metri. Il carico è composto da anfore databili tra il II ed I secolo avanti Cristo Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

Un relitto di epoca romana che giace a una profondità di circa 70 metri, di cui è ben evidenziato il carico composto da anfore databili tra il II ed I secolo avanti Cristo, è stato individuato nello s ...

