Virus, Bolsonaro positivo al test (Di martedì 7 luglio 2020) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, è risultato positivo al test sul coronaVirus. La notizia è stata anticipata dalla pagina web O' Globo. Ieri Bolsonaro aveva la febbre e per... Leggi su ilmessaggero

