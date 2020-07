TUTTOSPORT – Maurizio Sarri: “Quante liti con il Pipita” (Di martedì 7 luglio 2020) “Beato chi li ha!”. Questo il titolo di apertura nella prima pagina di oggi di TUTTOSPORT su Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Stasera i rossoneri sfidano i bianconeri dopo aver fatto 1.272 gol insieme. Tappa fondamentale per la corsa scudetto della Juventus, ma anche sfida a distanza tra lo svedese ed il portoghese che insieme hanno un bottino di reti senza uguali negli altri campionati europei. Maurizio Sarri rilancia Gonzalo Higuain: “Quante liti con il Pipita”. Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso anche ai nerazzurri con il titolo seguente: “Conte: ‘I cambi sono indigesti'”. Dalle voci che filtrano il tecnico ex Juventus pare molto arrabbiato con i suoi giocatori e si è confrontato domenica con la società. L’Inter si è praticamente fatta fuori dalla corsa allo scudetto e ... Leggi su calciomercato.napoli

