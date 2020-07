Torino-Brescia, Diego Lopez: “E’ come una finale, vogliamo i tre punti” (Di martedì 7 luglio 2020) “Inutile nasconderci, quella con il Torino è una finale. L’obiettivo è la continuità di risultati. Conta questo in questa fase delicata della stagione. Dobbiamo accorciare in classifica cercando di strappare punti importanti contro un ottimo avversario”. Così Diego Lopez alla vigilia di Torino-Brescia, scontro salvezza in cui le Rondinelle sono chiamati a vincere in quella che è l’ultima spiaggia per evitare la retrocessione. Il tecnico sudamericano non potrà schierare Balotelli, ancora fuori rosa, probabile il 4-4-2 per la trasferta del Grande Torino in cui i lombardi vogliono a tutti i costi la vittoria: “Non esistono tabelle ma solo pensieri su di noi. Dobbiamo pensare gara dopo gare, affrontando ogni momento con tanta energia fisica e mentale. Il Torino e’ una squadra alla portata, non possiamo fallire ... Leggi su sportface

