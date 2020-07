Tare: “Noi ci crederemo fino alla fine. E’ un momento complicato da superare” (Di martedì 7 luglio 2020) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lecce-Lazio. Queste le parole del ds biancoceleste: “Non penso esista un rischio di mollare, è un momento complicato da superare. Le assenze non sono un alibi, questo gruppo merita grande rispetto perché ha lottato e sta lottando per qualcosa di importante. Noi ci crederemo fino alla fine. Abbiamo parlato tantissimo con la squadra e sarà così fino in fondo. Milinkovic-Savic? Ha avuto un piccolo infortunio, abbiamo provato a recuperarlo ma potrà entrare solo a partita in corso. La lunghezza della rosa fa sicuramente la differenza giocando ogni tre giorni. Mercato? La politica non è cambiata, Kumbulla può essere una pedina importante per il nostro futuro. Per lui potremmo fare un piccolo sforzo ma non per 30 milioni di euro, non vogliamo ... Leggi su alfredopedulla

