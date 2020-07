Sospeso medico per presunti insulti in sala operatoria (Di martedì 7 luglio 2020) Mariagiulia Porrello Un primario avrebbe insultato un paziente sottoposto ad intervento chirurgico: uno dei presenti in sala ha segnalato l’accaduto Un primario di un ospedale dell’Asst Sette Laghi nel varesotto avrebbe insultato un paziente a causa della sua sessualità. La notizia è stata riferita dal TGR Lombardia: i fatti risalirebbero allo scorso 25 marzo allorchè, in piena pandemia da Covid-19, un medico, in sala operatoria, avrebbe rivolto insulti omofobi al malato che, sedato, era davanti a lui bisognoso di cure. Far finta di niente non era possibile: così una persona presente all’intervento chirurgico ha deciso di intervenire e ha segnalato l’accaduto, tra gli altri, anche al tribunale per i diritti del malato. Lo conferma Daniele Bonsembiante, coordinatore dell’assemblea territoriale di Varese e provincia di ... Leggi su ilgiornale

