Scuola, Alto Adige prima regione a ripartire a settembre (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Il ritorno sui banchi post Covid-19 inizia dall‘Alto Adige, prima regione a riaprire le scuole. Come annunciato dagli assessori competenti dei tre gruppi linguistici, Giuliano Vettorato, Philipp Achammer e Daniel Alfreider, la Provincia autonoma ha scelto come data il 7 settembre. Nell’incertezza data dall’andamento epidemiologico sono, tuttavia, previsti tre scenari declinati in base a modello semaforo. Il protocollo “verde” – che verrà applicato se la linea del contagio dovesse essere vicina allo zero – prevede norme su assembramento e igiene con mascherine solo negli spazi comuni o quando il distanziamento non fosse possibile; il giallo invece implica il distanziamento di un metro, obbligo di mascherina anche in classe per docenti e studenti da 6 anni in su, spazi aggiuntivi per la didattica, lezioni inferiori a 60 ... Leggi su quifinanza

giornaleprociv : Coronavirus, in Alto Adige si torna a scuola con il sistema 'a semaforo' ?? - EugenioBerto70 : Scuola, prima campanella in Alto Adige il 7 settembre - EugenioBerto70 : Scuola: prima campanella post covid il 7/9 in Alto Adige - angiuoniluigi : RT @BlitzQuotidiano: Scuola. La prima campanella in Alto Adige il 7 settembre - franco04329368 : RT @Luca_Gualtieri1: Tra 20 anni in #Italia la spesa per #pensioni toccherà il livello più alto di sempre, mentre quella per la #scuola sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Alto Coronavirus, l’Alto Adige torna per primo sui banchi di scuola: via alle lezioni il 7 settembre La Stampa Daniela Mori confermata presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze

Daniela Mori, 58 anni, di Empoli, già presidente dal 2014 al 2020, è stataconfermata alla guida del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze per il triennio 2020/2023. La sua elezione arriva attra ...

Tredici nuovi diplomati nella scuola dei Mosaicisti (che è anche una impresa)

La Scuola Mosaicisti del Friuli nella sua sede racchiude gli anni ... della qualifica di Maestro Mosaicista a.f.2019/2020, è apparsa di livello così alto da condurre la commissione del Premio Ronzat ...

Daniela Mori, 58 anni, di Empoli, già presidente dal 2014 al 2020, è stataconfermata alla guida del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze per il triennio 2020/2023. La sua elezione arriva attra ...La Scuola Mosaicisti del Friuli nella sua sede racchiude gli anni ... della qualifica di Maestro Mosaicista a.f.2019/2020, è apparsa di livello così alto da condurre la commissione del Premio Ronzat ...