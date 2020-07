Nuovo focolaio Covid in Irpinia, 12 contagiati in 2 giorni (Di martedì 7 luglio 2020) Il focolaio di Mondragone è stato domato, come annunciato ieri da un Vincenzo De Luca piuttosto arrabbiato. Ma a preoccupare, adesso, è l’Irpinia. A Santa Lucia di Serino, paesino di 1400 abitanti alle falde del Terminio, infatti, un’intera famiglia è risultata positiva al tampone. Ne scrive Repubblica Napoli. Il più grave è il capo famiglia, un 69enne di origine venezuelana che lavora in una struttura ricettiva locale che attualmente è intubato nella terapia intensiva del “Moscati”. Le patologie pregresse rendono il suo quadro clinico allarmante. Il sindaco del comune, Ottaviano Vistocco, manifesta la sua preoccupazione: «Non ci aspettavamo questo ritorno improvviso del virus. Stiamo ricostruendo tutti i contatti di questa famiglia in collaborazione con l’Asl, la Regione e la prefettura. Dobbiamo essere ... Leggi su ilnapolista

Registrato un nuovo focolaio nell’area di Miami, in Florida. Eppure ieri gli indici di Wall Street hanno registrato notevoli guadagni in chiusura, con +1,78% per il Dow Jones, +1,59% per l'S&P 500 e ...

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il quotidiano bollettino di aggiornamento circa l’andamento dell’epidemia di Coronavirus nella nostra regione. I dati, elaborati di concerto dalle As ...

