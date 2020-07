Nessun cambio di marcia, il governo continua a zoppicare (Di martedì 7 luglio 2020) Nonostante gli appelli di Conte e Zingaretti, la maggioranza di governo non riesce a ‘ingranare la marcia’ per il cambio di passo necessario per il rilancio del Paese. Il governo non cambia passo, i problemi restano. Nella maggioranza i buoni propositi non bastano per iniziare a correre, come chiesto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal premier dem Nicola Zingaretti. La distanza tra Pd e M5s è considerevole e governare non è cosa semplice. Figurarsi mettere in piedi il piano per il rilancio del Paese. Il difficile rapporto tra Pd e M5s Che la convivenza all’interno del governo non sia semplice lo si evince in maniera chiara dal fatto che in occasione delle elezioni Regionali il Pd e il MoVimento correranno da soli, da avversari. Questo nonostante gli appelli di Conte e quelli dei dem, che trovano politicamente assurda una ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Nessun cambio di marcia, il governo continua a zoppicare - CesareOrtis : @Dino01189683 @AlbertoBagnai Beh può sempre rispondere a una semplice domanda:Come fare impresa in Italia con 70% t… - josea19_ : RT @Inter: ?? | RIPRESA Via al secondo tempo, nessun cambio nell'intervallo... forza ragazzi, prendiamoci questi tre punti! ?? #InterBolog… - OutChiara : Un po' deluso che quest'estate non ci sia stato nessun cambio di look iconico - RindiFrancesco : @917BasilStreet Massimo, io non vedo nessun 'smantellamento' delle @ACF_Womens ... bensì un normale cambio generazi…

