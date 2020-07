Innovation Village diventa live: dieci ore di eventi in streaming (Di martedì 7 luglio 2020) Innovation Village: dieci ore di eventi in streaming, per un fitto programma di convegni e seminari, best practice, approfondimenti su soluzioni tecnologiche e incentivi. Appuntamento giovedì 9 luglio. Innovation Village diventa “live”. Da principale manifestazione di promozione dell’innovazione nel Centro-Sud, il network si trasforma in evento virtuale per dare vita a un canale tematico sempre disponibile e aggiornato, con talk, contenuti, formazione ed eventi. Si parte giovedì prossimo, 9 luglio, con la prima giornata interamente live: dieci ore di diretta streaming per un fitto programma di convegni e seminari, best practice, approfondimenti su soluzioni tecnologiche e incentivi, e sessioni formative. Per partecipare, occorre registrarsi sul sito ufficiale, www.InnovationVillage.it. A Innovation Village live 2020 focus sul Green Deal, il pilastro ... Leggi su 2anews

(ANSA) - UDINE, 22 GIU - E' stato sottoscritto oggi a Udine dalla Confindustria friulana e dall'Università di Udine un accordo per sostenere lo sviluppo di Uniud Lab Village, il polo della ricerca ava ...

