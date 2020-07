In calo la Borsa di New York (Di martedì 7 luglio 2020) (TeleBorsa) – A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-0,75%) e si attesta su 26.089 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.173 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,42%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,04%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni (+0,58%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,55%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti energia (-1,63%), finanziario (-1,53%) e beni industriali (-1,22%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Wal-Mart (+4,83%), Microsoft (+1,06%) e Apple (+0,75%). I più forti ribassi, invece, si verificano su American Express, che continua la seduta con -3,69%. In apnea Boeing, che arretra del 3,61%. Tonfo di ... Leggi su quifinanza

La Borsa di Milano conclude la giornata con gli indici principali sugli stessi valori della vigilia, risultando comunque la migliore fra le grandi d’Europa. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 lug - Eni sul finale ha guadagnato lo 0,7%, nonostante la societa' abbia preannunciato svalutazioni dei propri attivi dell'ordine di circa 3,5 miliardi in m ...

